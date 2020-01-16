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Пользователям предложили бесплатную замену Windows 7

Текст:   Антон Благовещенский
16.01.2020,  
15:19
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Менеджер по продукции компании Canonical Райс Девис предложил пользователям, которые работают с Windows 7 и не готовы тратиться на апгрейд компьютера или ноутбука, переходить на Ubuntu Linux.

По его словам, благодаря большому количеству приложений, таких как Google Chrome, Skype, Spotify и другим, переход с Windows 7 на Linux будет "максимально плавным".

"С этими приложениями большинство пользователей смогут работать на ПК в обычном режиме - искать что-то в Сети, слушать музыку, смотреть фильмы, общаться с друзьями, загружать новые приложения", - говорится в сообщении Девиса на сайте Ubuntu.com.

Менеджер Canonical, которая является разработчиком дистрибутива Ubuntu, также отметил высокий уровень безопасности Linux - по его словам, все нововведения проверяются штатными сотрудниками компании или участниками сообщества, а обновление происходит в фоновом режиме.

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Стоит отметить, что, несмотря на попытки сделать Linux альтернативой Windows рыночная доля открытой операционной системы все еще невелика и составляет около 1,6 процента, в то время как Windows работает более чем на 85 процентах компьютеров, пишет Softpedia.

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