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16.01.2020 06:53
Рубрика: В мире

Председатель КНР поздравил Трампа с китайским Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью с наступающим Новым годом по лунному календарю. Это послание было направлено по случаю подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между Китаем и США, сообщает издание "Цайсинь".

Фото: iStock
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В письме говорится о том, что через несколько дней наступит Праздник весны, Чуньцзе. Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань желают американскому лидеру и его семье "счастливого Нового года и всего наилучшего", - цитирует ТАСС.

Председатель КНР также отметил, что будет поддерживать тесные контакты с Трампом и подчеркнул, что Китай готов идти навстречу американской стороне. "Под нашим общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы для народов двух стран", - резюмировал Си Цзиньпин.

Напомним, после 13 раундов переговоров США и Китай подписали 15 января первый пакет документов в рамках торговой сделки. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение предусматривает, что Китай закупит у США промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов. Кроме того, в ближайшие два года Пекин обязуется потратить еще 35-40 миллиардов на услуги. Пекин также пообещал повысить защиту в области авторских прав.

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