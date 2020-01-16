Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения правды о Второй мировой войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества - близится визит российского президента в Израиль (состоится уже в этом месяце).

Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-ой годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов, сообщили в пресс-службе Кремля.