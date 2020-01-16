Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

"Смысл - обеспечить развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства", - заявил Владимир Путин.

"Граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", - подчеркнул глава государства.

Для России сдвиг в сторону парламентской республики на сегодняшний день был бы очень серьезным испытанием. "Неизвестно, чем бы оно закончилось", - добавил президент.

Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение парламента повышается, усиливается взаимодействие парламента с правительством, перечислил последствия реализации поправок глава государства. Ведь парламент будет нести ответственность не только за назначенных министров и заместителей, но и за работу председателя правительства, и за политику кабмина. "Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована", - пояснил он.

Путин поблагодарил присутствующих: для такой важной работы нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт.