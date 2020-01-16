Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента России с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Владимир Путин и Шарль Мишель подробно рассмотрели вопросы ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине, которая состоится уже на этой неделе, в воскресенье, 19 декабря.

Президент России и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Ирана, подтвердив важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Путин и Мишель затронули вопрос урегулирования на юго-востоке Украины, отметив безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате".

Также собеседники условились о продолжении личных контактов.

Напомним, что 16 января президент России также переговорил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Израиль Путин собирается приехать с визитом в этом месяце.