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16.01.2020 18:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бюльбюль оглы даст юбилейный концерт в Москве 22 января

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Юбилейный концерт "Поладу Бюльбюль оглы - 75!", Московский театр мюзикла, 22 января в 19.00
Полад Бюльбюль оглы не думал, что станет певцом, но вышел на сцену и... обрел всенародную любовь. Фото: РИА Новости Полад Бюльбюль оглы не думал, что станет певцом, но вышел на сцену и... обрел всенародную любовь. Фото: РИА Новости
Полад Бюльбюль оглы не думал, что станет певцом, но вышел на сцену и... обрел всенародную любовь. Фото: РИА Новости

"Позвони", "Все прошло", "Не бойся, я с тобой!", "И снова солнцу удивлюсь" - эти и многие другие песни Полада Бюльбюль оглы сегодня до сих пор любимы слушателями, не зря они составляют золотой фонд советской эстрады.

Его композиции исполняли многие певцы, в том числе легендарный Муслим Магомаев, но прозвище "соловей", доставшееся от отца (именно так переводится слово"бюльбюль"), не оставило композитору шансов остаться за сценой.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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- Когда на Всесоюзном радио мне предложили самому спеть свою песню, сомнений было достаточно, я советовался со своим учителем... Но в какой-то момент понял, что композитор и исполнитель в одном лице могут прекрасно понимать и дополнять друг друга, - вспоминал в одном интервью Бюльбюль оглы.

Решившись, он в одночасье стал всенародным любимцем.

- Полные стадионы, дворцы спорта, аншлаги в самых престижных залах Советского Союза - это незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. А добиться популярности в 60-80-е годы было гораздо сложнее, чем в настоящее время, - подчеркивает бакинский "соловей".

На концерте в Московском театре мюзикла Полад Бюльбюль оглы, сегодня нечасто дающий сольные концерты, вновь споет самые любимые песни. А еще обещает - гостей ждут сюрпризы. Сопровождать исполнение будут Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством народного артиста России, профессора Сергея Скрипки и легендарный бигбенд имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина. Ведущим праздничного вечера, который продлится больше двух часов, станет Михаил Швыдкой.

"Вся жизнь Полада Бюльбюль оглы - доказательство того, что человек может и должен меняться во времени, не изменяя себе. Ему чужда гуттаперчевая гибкость, равно как и закостенелая невосприимчивость к вызовам истории. До семидесяти лет он сохранил поразительно чистый, молодо звучащий высокий лирический тенор, приближающийся к тенору-альтино. Как в юности, он всегда готов быть заводилой самых серьезных межгосударственных и общественных акций, веселых посиделок", такие слова колумнист "Российской газеты" написал несколько лет назад к 70-летию не только композитора, но и своего друга в одной из своих колонок. Без сомнения, ему и теперь будет что сказать и вспомнить.

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Сам же Полад Бюльбюль оглы к грядущему юбилею относится спокойно.

- Я себя не чувствую на тот возраст, который у меня стоит в паспорте. Может быть потому, что очень много работаю, мне некогда о своем возрасте думать. Работа - и творческая, и посольская (сегодня он - Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России. - Ред). К тому же у меня много друзей по всей России и в Азербайджане. Жизнь бьет ключом, - признается артист.

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