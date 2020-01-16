Где в Москве искупаться на Крещение

Новости

Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 21:26
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 21:14
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 21:06
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 20:54
Тайную камеру нашли под "Золотым домом" Нерона 20:52
Свердловский омбудсмен примет участие в подготовке поправок в Конституцию 20:49
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing 20:14
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где в Москве искупаться на Крещение

Текст: Сергей Жуков
Для крещенских купаний с 18 на 19 января в Москве подготовят 37 площадок - почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Сказалась аномально теплая зима. Поэтому проруби обустроят только там, где безопасно.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Как сообщили в столичной мэрии, на подходах к воде сделают деревянные и соломенные настилы, установят теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем, а кое-где развернут и полевые кухни. Рядом выделят места для парковки машин. Больше всего точек на "крещенской" карте организуют в Новой Москве - 13, и на юго-западе города - 6. Например, поддержать зимнюю традицию москвичи смогут в Серебряном Бору, на Терлецких прудах, Черном, Святом и Школьном озерах. Будет шанс окунуться и в центре - купель на этот раз установят в Саду имени Баумана. Все площадки согласованы с Роспотребнадзором. Качество воды соответствует санитарным нормам, отмечают в ведомстве.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Врач рассказал, кому лучше воздержаться от купания в проруби на Крещение

У прорубей и купелей будут дежурить медики, спасатели, волонтеры и полицейские. Всего - более пяти тысяч человек. Купания продлятся сутки - с 18.00 субботы до 18.00 воскресенья. Но их могут продлить, если наберется много желающих. По оценкам столичных властей, в прохладной воде готовы искупаться более двухсот тысяч человек. Судя по погоде, вполне вероятно. Суровых морозов синоптики не обещают. В крещенскую ночь воздух остынет до минус трех градусов, рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. А днем 19 января температура на улице будет держаться на уровне нуля - минус 1.

И все-таки и спасатели, и медики советуют придерживаться элементарных правил безопасности: купаться только в разрешенных местах, выходить на лед по одному и не задерживаться долго в воде. Не помешает и заранее провериться на хронические болячки. Лезть в прорубь не стоит сердечникам, беременным женщинам, больным сахарным диабетом, астмой, бронхитом, гайморитом. В этом же списке - люди с язвой, гепатитом, заболеваниями мочеполовой системы и кожи. В случае переохлаждения можно не только простудиться, но и заработать пневмонию, цистит, пиелонефрит, воспаление яичников у женщин и простатит у мужчин, объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Места для крещенских купаний в Москве выложат в интернет

Перед обрядом можно слегка перекусить, но не переедать. Алкоголь - под строгим запретом. Важно и слегка размяться - сделать несколько приседаний и наклонов. Для начала можно намочить грудь, живот и спину, и только потом окунаться. Врач-кардиолог Олег Волков не советует нырять с головой. Неподготовленный человек из-за этого может потерять сознание, говорит он. А некоторым, по словам Волкова, "холодный" нырок грозит приступом "холодовой астмы" или "холодовой крапивницы". Наконец, холодная вода может вызвать судороги мышц.

- Людям без опыта закаливания следует отнестись к крещенским купаниям особенно осторожно - время нахождения в купели следует ограничить одной минутой, - добавил Михаил Лебедев. - После этого нужно быстро согреться, растеревшись полотенцем и надев сухую теплую одежду.

Не помешают шерстяные перчатки, носки и шапка. И, конечно, горячий чай или заранее заваренный имбирный напиток с медом. Если появилось учащенное сердцебиение и не хватает воздуха, нужно сразу же обратиться к врачу.

Где искупаться в Москве на Крещение?

Купель в Саду им. Баумана

Дворцовый пруд

Озеро Святое

Терлецкие пруды

Красный пруд

Бабаевский пруд

Олений пруд

Борисовский пруд

Пруд Бекет

Пруд "Зеленка"

Большой Воронцовский пруд

Зона отдыха "Тропарево"

Черневский пруд

Пруд в д.Захарьино

Пруд № 4 на территории санатория "Узкое"

Мещерский пруд

Река Москва п. Рублево

Река Москва Большая Филевская улица, д.40А

Река Москва Филевский б-р д.21

Парк "Северное Тушино"

Строгинская пойма

Малое бездонное озеро

Озеро Черное

Озеро Школьное

Купель в п.Вороновское, с.Покровское

Пруд в п.Вороновское, р.Лопасня

Купель в п.Десеновское, вблизи дер.Евсеево

Купель в п.Кленовское, дер.Товарищево

Пруд в п.Кленовское, дер.Чернецкое

Пруд в п.Краснопахорское, с.Былово

Купель в п.Михайлово-Ярцевское, пос. д/о Плесково

Пруд в п.Мосрентген, Усадьба Троицкое

Купель в п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка

Купель в п.Роговское, дер.Васюнино

Река Десна, г.о.Троицк

Купель в п.Филимонковское, дер.Кнутово

Купель в п.Щаповское, с.Ознобишино.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Крещения

Главное сегодня

Путин внес законопроект о должности замглавы Совбеза
Формирование нового правительства России
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву