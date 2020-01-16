Где в Москве искупаться на Крещение

Как сообщили в столичной мэрии, на подходах к воде сделают деревянные и соломенные настилы, установят теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем, а кое-где развернут и полевые кухни. Рядом выделят места для парковки машин. Больше всего точек на "крещенской" карте организуют в Новой Москве - 13, и на юго-западе города - 6. Например, поддержать зимнюю традицию москвичи смогут в Серебряном Бору, на Терлецких прудах, Черном, Святом и Школьном озерах. Будет шанс окунуться и в центре - купель на этот раз установят в Саду имени Баумана. Все площадки согласованы с Роспотребнадзором. Качество воды соответствует санитарным нормам, отмечают в ведомстве.

У прорубей и купелей будут дежурить медики, спасатели, волонтеры и полицейские. Всего - более пяти тысяч человек. Купания продлятся сутки - с 18.00 субботы до 18.00 воскресенья. Но их могут продлить, если наберется много желающих. По оценкам столичных властей, в прохладной воде готовы искупаться более двухсот тысяч человек. Судя по погоде, вполне вероятно. Суровых морозов синоптики не обещают. В крещенскую ночь воздух остынет до минус трех градусов, рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. А днем 19 января температура на улице будет держаться на уровне нуля - минус 1.

И все-таки и спасатели, и медики советуют придерживаться элементарных правил безопасности: купаться только в разрешенных местах, выходить на лед по одному и не задерживаться долго в воде. Не помешает и заранее провериться на хронические болячки. Лезть в прорубь не стоит сердечникам, беременным женщинам, больным сахарным диабетом, астмой, бронхитом, гайморитом. В этом же списке - люди с язвой, гепатитом, заболеваниями мочеполовой системы и кожи. В случае переохлаждения можно не только простудиться, но и заработать пневмонию, цистит, пиелонефрит, воспаление яичников у женщин и простатит у мужчин, объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Перед обрядом можно слегка перекусить, но не переедать. Алкоголь - под строгим запретом. Важно и слегка размяться - сделать несколько приседаний и наклонов. Для начала можно намочить грудь, живот и спину, и только потом окунаться. Врач-кардиолог Олег Волков не советует нырять с головой. Неподготовленный человек из-за этого может потерять сознание, говорит он. А некоторым, по словам Волкова, "холодный" нырок грозит приступом "холодовой астмы" или "холодовой крапивницы". Наконец, холодная вода может вызвать судороги мышц.

- Людям без опыта закаливания следует отнестись к крещенским купаниям особенно осторожно - время нахождения в купели следует ограничить одной минутой, - добавил Михаил Лебедев. - После этого нужно быстро согреться, растеревшись полотенцем и надев сухую теплую одежду.

Не помешают шерстяные перчатки, носки и шапка. И, конечно, горячий чай или заранее заваренный имбирный напиток с медом. Если появилось учащенное сердцебиение и не хватает воздуха, нужно сразу же обратиться к врачу.

Где искупаться в Москве на Крещение?

Купель в Саду им. Баумана

Дворцовый пруд

Озеро Святое

Терлецкие пруды

Красный пруд

Бабаевский пруд

Олений пруд

Борисовский пруд

Пруд Бекет

Пруд "Зеленка"

Большой Воронцовский пруд

Зона отдыха "Тропарево"

Черневский пруд

Пруд в д.Захарьино

Пруд № 4 на территории санатория "Узкое"

Мещерский пруд

Река Москва п. Рублево

Река Москва Большая Филевская улица, д.40А

Река Москва Филевский б-р д.21

Парк "Северное Тушино"

Строгинская пойма

Малое бездонное озеро

Озеро Черное

Озеро Школьное

Купель в п.Вороновское, с.Покровское

Пруд в п.Вороновское, р.Лопасня

Купель в п.Десеновское, вблизи дер.Евсеево

Купель в п.Кленовское, дер.Товарищево

Пруд в п.Кленовское, дер.Чернецкое

Пруд в п.Краснопахорское, с.Былово

Купель в п.Михайлово-Ярцевское, пос. д/о Плесково

Пруд в п.Мосрентген, Усадьба Троицкое

Купель в п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка

Купель в п.Роговское, дер.Васюнино

Река Десна, г.о.Троицк

Купель в п.Филимонковское, дер.Кнутово

Купель в п.Щаповское, с.Ознобишино.