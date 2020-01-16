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16.01.2020 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово

Текст: Наталья Козлова

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ разбирается с экстренной посадкой самолета компании "ИрАэро", следовавшим из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, на недостроенную полосу у аэропорта Домодедово. Начата доследственная проверка.

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Инцидент произошел в четверг днем. Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По словам представителя СК на транспорте Елены Марковской, на месте происшествия до сих пор работает оперативно-следственная группа. После проверки будет принято решение - возбуждать дело или нет.

Ранее стало известно, что Росавиация приступила к своему расследованию инцидента.

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