Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ разбирается с экстренной посадкой самолета компании "ИрАэро", следовавшим из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, на недостроенную полосу у аэропорта Домодедово. Начата доследственная проверка.

Инцидент произошел в четверг днем. Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По словам представителя СК на транспорте Елены Марковской, на месте происшествия до сих пор работает оперативно-следственная группа. После проверки будет принято решение - возбуждать дело или нет.

Ранее стало известно, что Росавиация приступила к своему расследованию инцидента.