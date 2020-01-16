Новый посол США в РФ прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в РФ Ребекка Росс.

Напомним, что до своего назначения на должность посла в России Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Осенью прошлого года он заявлял, что отношения между Вашингтоном и Москвой деградировали с момента окончания "холодной войны" и отметил, что сотрудничество с Россией необходимо.

И. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва выражает позитивный настрой на сотрудничество с новым американским послом.

Салливан сменил на новом посту Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года и покинул Россию в начале октября.