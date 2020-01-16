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16.01.2020 18:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премию "Своя колея" вручат в Москве 20 января

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Вручение премии "Своя колея" и концерт в честь дня рождения Владимира Высоцкого, Москва, "Градский Холл", 20 января
Алексей Айги с коллегами из ансамбля "4’33" играют и камерную музыку, и джаз, и авангард. Фото: Максим Шеметов / ТАСС Алексей Айги с коллегами из ансамбля "4’33" играют и камерную музыку, и джаз, и авангард. Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Алексей Айги с коллегами из ансамбля "4’33" играют и камерную музыку, и джаз, и авангард. Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Эта премия, не похожая на все остальные, была учреждена в 1997 году благотворительным фондом Владимира Высоцкого, Министерством культуры РФ и Комитетом по культуре города Москвы.

Она вручается за добрые дела и поступки, которыми можно гордиться и которые мы, возможно, и сами хотели бы совершить. Но то ли не предоставлялось случая, то ли не хватало смелости. Здесь чествуют и тех, кого знает и любит вся страна (награждали Елизавету Глинку, больше известную как Доктор Лиза, поэта Евгения Евтушенко, телеведущего Николая Дроздова) и тех, чьи имена широкой аудитории малоизвестны - однажды наградили и молодого парня, который с риском для собственной жизни спас тонувших в холодной реке малышей…

Фото: Предоставлены концертным агентством T.C.I. EVENTIM LIVE
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Собственно критерий присуждения "Своей колеи" прост: лауреатами премии становятся те, кто не изменяет своим убеждениям и кому, возможно, захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий! Люди разных профессий (нередко учителя, священники, благотворители, инженеры, наградили здесь и Романа Лизалина - капитана туристического судна, спасавшего пассажиров потерпевшего крушения корабля "Булгария"), способные твердо следовать в жизни своей колее, получают на церемонии почетный знак - золотую медаль, на которой изображен профиль Высоцкого и его автограф.

В этом году она состоится 20 января, и снова в ее программу войдет праздничный концерт. Свои любимые песни Владимира Высоцкого споют Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Александр Маршал, Юлия Савичева, Глеб Самойлов, Александр Яцко, Любовь Успенская, Ольга Кормухина, Гоша Куценко, Олег Митяев, Дмитрий Харатьян, Сергей Галанин, Дмитрий Дюжев, Александр Ф. Скляр, Александр Домогаров, Тамара Гвердцители, Евгений Дятлов и другие.

Телевизионную версию вручения премии Первый канал покажет накануне дня рождения Владимира Высоцкого - 24 января в 21.30.

А на следующий день - еще и два фильма с его участием: "Стряпуха" (25 января в 13.55) и "Хозяин тайги" (26 января в 5.15).

Алексей Айги и ансамбль "4"33". 25 лет на сцене, Московский международный Дом музыки, Театральный зал, 22 января

Фото: JENS KALAENE / DPA/ AFP
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Скрипач и композитор, интересный собеседник и классик музыкального минимализма (в интервью обозревателю "РГ", впрочем, заявивший о том, что уже окончательно отошел от этого музыкального направления), Алексей Айги и его коллеги играют и камерную музыку, и джаз, и авангард.

В юбилейной программе будет и много музыки для кино: за нее лидер коллектива получил множество российских наград ("Ника", "Золотой орел", "Белый слон") и европейских (французскую "Сезар" и британскую BAFTA). Стоит ждать, что прозвучат и треки из пока последнего альбома Алексея Айги - Spirit Lives. Он посвящен одному из его любимых композиторов - Сергею Курехину (тоже великолепному и размашистому поклоннику импровизаций и сочетания в произведениях разных музыкальных стилей). На этом CD Айги исполняет свои любимые композиции Курехина. Только бы на все хватило времени…

Кстати, название коллектива отсылает к одноименной пьесе Джона Кейджа, в которой в течение 4 минут 33 секунд пианист не извлекает ни одного звука из инструмента.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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