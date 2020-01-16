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16.01.2020 15:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рок-группа Placebo выступит на открытии фестиваля Park Live

Текст: Мария Войнелович
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 17 по 19 июля 2020 года в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" состоится VIII музыкальный фестиваль Park Live , который откроет британская рок-группа Placebo.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Placebo возглавит первый день фестиваля Park Live с единственным концертом в России в 2020 году!", - сообщается на официальной странице музыкального фестиваля в Facebook.

На странице также сказано, что на сцене помимо Placebo, выступят американская альтернативная группа The Killers и американская калифорнийская панк-рок-группа The Offspring 18 и 19 числа соответственно.

Ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live проходит в Москве с 2013 года. Тогда на ВДНХ хедлайнером мероприятия стала американская рэп-рок-группа Limp Bizkit. За свою историю Park Live сделал доступным для гостей и жителей столицы десятки известных групп.

В 2020 хедлайнером станет биртанская рок-группа Placebo (ранее известная как Ashtray Heart). Сформированая в 1994 году двумя музыкантами Брайаном Молко и Стефаном Ольсдалем, она успела выпустить 7 студийных альбомов. Первое выступление группы в России состоялось в июне 2001 года в Зеленом театре Парка Горького. В 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге Placebo выступили в рамках 20-го юбилейного тура.

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