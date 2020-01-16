Собянин: Власти Москвы увеличат объем строительства медучреждений

Главным показателем качества работы столичного здравоохранения, по мнению главы города, является рост продолжительности жизни москвичей. За последние десять лет она выросла на пять лет, достигнув 78 лет. И в дальнейшем, говорил мэр, она ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев. В итоге буквально через пару лет жители столицы перешагнут планку средней продолжительности жизни горожан в 80 лет. Добиться этого не сложно, когда вокруг качественная инфраструктура, современные технологии диагностики и лечения, высочайший профессионализм медработников и уникальные информационные сервисы. Но здоровье горожан - это не только медицина, продолжал мэр. "Например, порядок на дорогах уменьшает смертность - в Москве это один из самых низких показателей в стране, лучше только на Чукотке, где основной транспорт - олени. "Нелюбимые всеми камеры видеофиксации и штрафы повышают дисциплинированность на дорогах", - заключил Собянин.

Он так же отметил, что показал свою эффективность и проект "Московское долголетие", помогая справиться с такими проблемами больших городов, как стрессы, одиночество и пассивный образ жизни людей, вышедших на пенсию.

Или взять благоустройство. Мэр напомнил, сколько критики прозвучало по поводу появления гранитной плитки на улицах Москвы: "Между тем, от асфальта летом выделяется огромное количество химических испарений, которые прямо влияют на экологию. К тому же создание пешеходных улиц и широких тротуаров позволяет москвичам больше двигаться и общаться. Число пешеходов в городе за последние несколько лет увеличилось в четыре раза. По благоустроенным набережным они совершают пробежки, катаются на велосипедах".

Говоря о перспективах модернизации здравоохранения в Москве, Собянин отметил, что столичные власти не намерены развивать только амбулаторное звено, или сосредотачиваться исключительно на стационарах. Система здравоохранения будет обновляться в столице равномерно: "Во всем мире главное звено - амбулаторное. Две трети всего, что происходит в здравоохранении, происходит именно там. А у нас, к сожалению, пока больше загружены стационары".

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, каждый год в Москве госпитализируют примерно два миллиона пациентов, в поликлиниках - 100 миллионов обращений, но это не количество людей, так как один и тот же человек может обращаться за медпомощью в амбулаторные учреждения десятки раз. "Мы внимательно посмотрели по каким поводам, в какое время и с каким результатом находились в 2019 году пациенты в клиниках. Оказалось, что примерно 20-30% москвичей, получивших стационарную помощь в больнице, вполне могли бы при соответствующих условиях лечиться амбулаторно. Но для этого нужно изменить финансирование. Сегодня до 60% выделяемых на столичное здравоохранение средств идут в стационары и лишь 40% - в амбулаторную сферу. Эту ситуацию следует исправлять", - считает Алексей Хрипун. И тогда поликлиники смогут взять на себя гораздо больше пациентов, чем сейчас.

Проекты масштабной модернизации и строительства новых поликлиник, которые ведутся в столице, можно посмотреть на выставке тут же, в 75-м павильоне, где проходит Ассамблея "Здоровая Москва".

Не обошли участники форума и тему борьбы с онкологическими заболеваниями. Говорилось, в частности, о том, что в СМИ сейчас появляются цифры, свидетельствующие об увеличении количества горожан, попадающих в стационары. Однако, как объяснил мэр, некоторые из них остаются в списках онкопациентов благодаря своевременной помощи. Но главное, эти люди живы. "В Москве действительно выросло количество граждан, стоящих на диспансерном учете. Число же самих случаев онкологических заболеваний растет пропорционально количеству людей пожилого возраста. Известно, что рак - заболевание пожилых. Чем больше продолжительность жизни, тем больше онкозаболеваний. Статистика свидетельствует:то доля умерших от рака в возрасте до 45 лет всего 4%, а в возрасте от 60 лет и старше - 80%", - пояснил глава города.

Он напомнил, что новые стандарты лечения онкозаболеваний Москва ввела на три года раньше других регионов. На базе шести центров создается вертикаль оказания помощи - от выявления до лечения. Принцип прост: больной не должен искать себе врача, уже после первого обращения и постановки диагноза его будут вести по всей цепочке - до лечения и реабилитации.

Между тем

Существующая в Москве модель организации медицинской помощи по многим параметрам была и остается ориентиром для других российских регионов. Например, доступ к электронной медкарте россияне получат к концу 2022 года, сообщила и.о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Буквально на днях москвичам открыли доступ к своим картам. "Уже 10 млн электронных медицинских карт мы внесли в наши базы. В них загружаются жалобы, диагнозы, анализы, лабораторные исследования. Скоро станет возможно загружать в них свой дневник здоровья, собственные показания с гаджетов", - сказал Собянин.

По его словам, к концу года электронная медкарта станет одной из самых лучших в мире, но не с точки зрения наполнения, а с точки зрения межведомственного взаимодействия поликлиник, лабораторий, стационаров, научных центров. А значит, и здоровье москвичей станет еще крепче.