Около 1700 заявок на льготную дальневосточную ипотеку одобрено банками, сообщает ДОМ.РФ. Средняя сумма кредита составляет 4 миллиона рублей.

Программа, по которой можно получить кредит под 2% годовых, начала действовать с 9 декабря 2019 года. Прием заявок на ипотеку начали банки ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ, "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Дальневосточный Банк".

Льготную дальневосточную ипотеку можно будет оформить до конца 2024 года. Предполагается, что за это время будет выдано около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей.

По этой программе можно приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме в Дальневосточном федеральном округе, а в сельской местности - и жилье на вторичном рынке. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории Дальнего Востока.

Заемщиками могут стать граждане РФ из любого региона страны, входящие в одну из трех категорий: семейные пары, где оба супруга не старше 35 лет, одинокий родитель не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, а также участники программы "Дальневосточный гектар".