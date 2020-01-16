Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:56 16.01.2020

Льготной ипотекой в ДФО воспользовались 1700 заемщиков

Около 1700 заявок на льготную дальневосточную ипотеку одобрено банками, сообщает ДОМ.РФ. Средняя сумма кредита составляет 4 миллиона рублей.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Программа, по которой можно получить кредит под 2% годовых, начала действовать с 9 декабря 2019 года. Прием заявок на ипотеку начали банки ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ, "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Дальневосточный Банк".

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Госдуме хотят упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми

Льготную дальневосточную ипотеку можно будет оформить до конца 2024 года. Предполагается, что за это время будет выдано около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей.

По этой программе можно приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме в Дальневосточном федеральном округе, а в сельской местности - и жилье на вторичном рынке. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории Дальнего Востока.

Заемщиками могут стать граждане РФ из любого региона страны, входящие в одну из трех категорий: семейные пары, где оба супруга не старше 35 лет, одинокий родитель не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, а также участники программы "Дальневосточный гектар".

Сейчас читают

Жилая недвижимость
08:59

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Цены на недвижимость могут вырасти в этом году: на вторичное жилье - на 6%, на первичное - на 10%, а в новостройках - на 15%. Повышение цен будет связано с переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ставок по ипотеке

Земля
15.01.2020

На маткапитал можно будет построить дом на садовом участке

На маткапитал можно будет построить дом на садовом участке

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о возможности направления материнского капитала на строительство или реконструкцию дома на садовом земельном участке. У него есть все шансы на поддержку парламентариев

Жилая недвижимость
13.01.2020

Кадастровую цену участков и домов пересчитают в пользу владельцев

Кадастровую цену участков и домов пересчитают в пользу владельцев

Глава Росреестра Виктория Абрамченко рассказала "РГ" о законе, который усовершенствует государственную кадастровую оценку. От нее напрямую зависят налоги граждан на недвижимость. По словам Абрамченко, кадастровую цену участков и домов пересчитают в пользу владельцев