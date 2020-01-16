На Сахалине женщина осуждена за убийство ребенка

Жительницу Невельского района Сахалинской области признали виновной в убийстве малолетней девочки, а ее сожителя, спрятавшего труп, - в укрывательстве преступления.

Установлено, что в октябре 2018 года женщина, будучи пьяной, нанесла годовалой малышке четыре удара ножом. От полученных ран ребенок скончался на месте, после чего обвиняемая сбросила тело с балкона.

Позже ее знакомый решил "замести следы": обернул труп полиэтиленовыми пакетами и отнес в мусорный бак, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По приговору, который пока не вступил в законную силу, подсудимая должна провести 12,5 года в исправительной колонии общего режима, а мужчина - выплатить штраф.