Вблизи Курил пограничники задержали японское судно с незаконным уловом

Российские пограничники обнаружили неучтенную морепродукцию на борту японского промыслового судна "Сее Мару 68", задержанного для досмотра у берегов южных Курил (Сахалинская область), сообщило ТАСС.

По данным регионального пограничного управления ФСБ, экипаж вел промысел трески. Владелец шхуны - кооператив, базирующийся в городе Немуро на Хоккайдо.

В момент задержания на борту находилось шесть человек. В сопровождении пограничников корабль прибыл в морской терминал Южно-Курильска (остров Кунашир) для проведения необходимых процессуальных действий.

Напомним, еще пять японских рыбопромысловых судов задержаны пограничниками в этом же районе в конце прошлого года. На них был наложен штраф за вылов 7,5 тонны осьминога, не учтенных в документах. Заплатив, рыбаки вернулись в родной порт.