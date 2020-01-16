Модель теперь может похвастаться панелью приборов с обновленным "климатом", системой "Эра-ГЛОНАСС", улучшенным пакетом шумо- и виброизоляции и более удобными сиденьями. В классической комплектации появился гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка. В люксовую производитель добавил подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес. У Lada 4x4 в городской модификации Urban есть внешние отличия: на переднем бампере установили противотуманные фонари.
Кроме того, для всех модификаций Lada 4х4 теперь доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести и установить у официальных дилеров. В пакете: центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализация с обратной связью, аудиосистема с разъемами USB и AUX - это дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость опций - 19 900 рублей для трехдверной вариации и 20 900 - для пятидверной. В то же время у вазовского внедорожника предусмотрена возможность блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. А для трехдверной версии предусмотрен также заводской окрас "Камуфляж". Lada 4х4 в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599 900 рублей.
В августе на Московском автосалоне производитель наверняка представит концепты новых моделей. В 2020 году АвтоВАЗ скорее всего выпустит лимитированные версии автомобилей Lada. Это традиционно происходит каждый год. Как правило, у "лимиток" расширенное оснащение и особая отделка в экстерьере и интерьере. Также эксперты ждут от производителя изменений в кроссовере Chevrolet Nivа. По неофициальной информации, завод также работает над созданием городского SUV.