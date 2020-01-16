АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленного внедорожника Lada 4x4 по цене от 553 900 рублей за классическую комплектацию. Дальше цены разнятся в зависимости от "начинки". Самая дорогая версия Lada 4х4 Urban стоит от 629 900 рублей. Но, несмотря на некоторое удорожание модели, вазовский внедорожник все же остается самым доступным полноприводным автомобилем на российском рынке.

Модель теперь может похвастаться панелью приборов с обновленным "климатом", системой "Эра-ГЛОНАСС", улучшенным пакетом шумо- и виброизоляции и более удобными сиденьями. В классической комплектации появился гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка. В люксовую производитель добавил подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес. У Lada 4x4 в городской модификации Urban есть внешние отличия: на переднем бампере установили противотуманные фонари.

Кроме того, для всех модификаций Lada 4х4 теперь доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести и установить у официальных дилеров. В пакете: центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализация с обратной связью, аудиосистема с разъемами USB и AUX - это дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость опций - 19 900 рублей для трехдверной вариации и 20 900 - для пятидверной. В то же время у вазовского внедорожника предусмотрена возможность блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. А для трехдверной версии предусмотрен также заводской окрас "Камуфляж". Lada 4х4 в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599 900 рублей.

Самая дорогая версия Lada 4х4 Urban стоит от 629 900 рублей

В августе на Московском автосалоне производитель наверняка представит концепты новых моделей. В 2020 году АвтоВАЗ скорее всего выпустит лимитированные версии автомобилей Lada. Это традиционно происходит каждый год. Как правило, у "лимиток" расширенное оснащение и особая отделка в экстерьере и интерьере. Также эксперты ждут от производителя изменений в кроссовере Chevrolet Nivа. По неофициальной информации, завод также работает над созданием городского SUV.