В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси в доме на улице Пекинской в Уфе будут расследовать в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей". Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Напомним, ЧП произошло утром 15 января. Из-за хлопка бытового газа обрушился потолок на втором этаже и частично межкомнатные стены.

В результате пострадали три человека: 31-летний мужчина, который по-прежнему находится в больнице, а также его 37-летняя соседка и ее 15-летний сын, которые получили разные травмы и после оказания медпомощи были отпущены домой.

- Следователи осмотрели место происшествия. Для установления причины происшествия назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Идет допрос очевидцев и жильцов дома. По предварительным данным, газовое оборудование в доме работало исправно, - сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по РБ Евгений Каневский.