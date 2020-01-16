Число заведений китайской кухни в Омске выросло вдвое

Китайская кухня активно завоевывает омский рынок общепита. В городе насчитывается шестнадцать ресторанов и кафе, где можно заказать утку по-пекински, фунчозу с древесными грибами, национальный куриный суп с капустой - это вдвое больше, чем год назад. Такие данные приводят эксперты компании "2ГИС", исследовавшие самые быстрорастущие сегменты рынка.

- Блюда из змей, популярные в Китае, мы пока не готовим. Главным образом используем в кулинарии мясо птицы, говядину, морепродукты, грибы. Можем предложить отварные свиные ножки в чесночном соусе, рис по-пекински, прозрачные пельмени в кисло-сливочном желе и многое другое. В традиционной китайской кухне более восьмисот рецептов, которые можно осваивать, - сообщил корреспонденту "РГ" повар одного из новых ресторанов Николай Андреев. - Чтобы быть конкурентоспособными, ведем гибкую ценовую политику (средний чек составляет пятьсот рублей) - и параллельно развиваем бесплатную доставку блюд.

Национальные сегменты в общепите Омска представлены довольно широко. По данным "2ГИС", по количеству заведений лидирует японская кухня - суши, омлет тамагояки, хрустящие мешочки с креветками можно отведать в 84 ресторанах и кафе, и по сравнению с прошлым годом их число выросло на 38 процентов. Итальянскую пиццу, пасту и ризотто предлагают 75 заведений, еще в 63 представлены американские гамбургеры и картофель фри - это почти на сорок процентов больше, чем год назад. Примерно такой же рост демонстрируют заведения армянской и узбекской кухонь, которых в городе около четырех десятков.

Между тем самым быстроразвивающимся национальным сегментом общепита в российских городах-миллионниках (за год он вырос на 91 процент) стала вьетнамская кухня. На втором месте - китайская (рост на 54 процента), на третьем - узбекская (рост на 48 процентов). По мнению экспертов, соответствующая динамика сохранится и в этом году. В ближайшее время, например, в Омске откроют первый фуд-холл, который объединит разные кухни (в частности, итальянскую, узбекскую и грузинскую), крафтовую пивную, винотеку, а также гастродворик с едой на вынос.

Кстати

По данным исследования "2ГИС", за год количество заведений общественного питания в Омске увеличилось на 31 процент (до 3,4 тысячи), Новосибирске - на 27 (до шести тысяч), Красноярске - на 25 процентов (до 3,2 тысячи).