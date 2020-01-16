Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу

Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, предварительно установлено, что стрелявший мужчина был потерпевшим, а раненная им женщина (она госпитализирована, ее успешно прооперировали) - не юристом (об этом сообщалось ранее), а свидетельницей по делу, которое рассматривалось в суде сегодня.

Между тем, как уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК Надежда Ананьева, расследование возбужденного по статье о покушении на убийство двух лиц дела продолжается. Вопрос о переквалификации дела на статью об убийстве пока не решен. Продолжается допрос подозреваемого.