Под Омском две иномарки врезались в экипаж полиции

В Омской области в массовом столкновении пострадали пять человек. ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск.

По предварительным данным, вечером 15 января на 787 километре автодороги водитель автомобиля Skoda Rapid не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в Mitsubishi.

- Затем автомобиль женщины совершил столкновение со служебным автомобилем "Нива" отдела МВД России по Одесскому району, - сообщает УМВД России по Омской области.

Спустя 10 минут в стоявшую после ДТП на проезжей части полицейскую "Ниву" въехал автомобиль Kia Rio. Водитель Skoda Rapid была госпитализирована с тяжелыми травмами. Водителю и пассажиру "Нивы" также потребовалась медицинская помощь. Ушибы получили также двое мужчин, остановившихся для оказания помощи пострадавшим.

Отмечается, что признаков опьянения у участников ДТП не выявлено.