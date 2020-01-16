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16.01.2020 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне стали покупать больше подержанных смартфонов

Текст: Юлия Кривошапко
В 2019 году россияне купили 2,04 млн подержанных телефонов - это на 12% больше, чем в предыдущем году, рассказали "Российской газете" в пресс-службе интернет-сервиса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средняя цена смартфона на вторичном рынке составляла почти 9 300 рублей - на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Фото: iStock
Назван самый прочный в мире смартфон. В России он стоит 28 тысяч рублей

Самыми продаваемыми мобильными телефонами по итогу года вновь оказались iPhone, средняя стоимость которых была чуть менее 14 000 рублей. По сравнению с 2018 годом они подорожали на 3,1%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему заняли устройства Samsung со средней ценой около 9 300 рублей (+5,9% за год, самый большой рост цены в топ-10). Смартфоны Xiaomi, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году немного подешевели (на 1,3%). В среднем телефоны этого бренда стоят около 8 600 рублей. Больше всего снизилась цена на LG. Эта марка стала доступнее на 15,7%, однако при этом потеряла одну позицию в рейтинге, оказавшись на последнем месте десятки самых продаваемых телефонов страны.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда - Xiaomi и Huawei: почти 70% и 124% соответственно. А наоборот, самое большое снижение продаж в топ-10, также показал бренд LG - почти на 30%.

Топ-10 самых продаваемых марок смартфонов на Авито за 2019 год, вся Россия

Самыми доступными на рынке оказались смартфоны под собственным брендом оператора МТС (средняя цена около 1 400 рублей), а также устройства марок Explay и Texet (1 400 и 1 500 рублей соответственно). Самые дорогие смартфоны - как и в 2018 году, Vertu (в среднем 32 800 рублей).

Топ-10 марок смартфонов по доступности, вся Россия

Первые места по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов заняли Барнаул (в среднем 7 500 рублей), Омск (7 800 рублей) и Воронеж (7 900 рублей). Самый высокий ценник в Красноярске - чуть более 12 000 рублей. На втором месте среди городов с самыми высокими ценами находится Москва, где средняя цена смартфона составляет около 10 700 рублей, на третьем - Иркутск (10 500 рублей).

Рейтинг городов по доступности смартфонов, 2019 год к 2018, все марки

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