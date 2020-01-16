В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится на лечении и проходит курс медицинских процедур. Об этом в четверг сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Альви Каримова.

"Это обычная практика и она используется во всех субъектах, - сказал Каримов. - Рамзан Кадыров проходит курс лечения".

По словам пресс-секретаря, конституция Чечни предусматривает процедуру временного возложения обязанностей главы на председателя правительства, что и было сделано еще 13 января. Как известно, временно исполняющим обязанности руководителя региона стал председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Отмечается, что полномочия могут передаваться как из-за временной нетрудоспособности, так и по причине обычного отпуска и раньше такая практика уже неоднократно применялась.

О временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова вчера сообщили в пресс-службе главы и правительства ЧР.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев подчеркнул, что временное оставление поста главы региона может произойти из-за мелких проблем со здоровьем - простуды или насморка. При этом политик подчеркнул, что несмотря на недомогание, Рамзан Кадыров продолжает следить за ситуацией в регионе и активно реагирует на все политические процессы. Кроме того, он продолжает принимать участие в управленческих решениях.