На Вологодчине арестовали убившего полуторагодовалую дочку отца

В Вологодской области суд арестовал 28-летнего отца, убившего свою полуторагодовалую дочку. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"РГ" уже рассказывала о трагедии. Тело девочки в Вологду привез ее отец. Увидев ее, родственник вызвал полицию. Как установила экспертиза, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. По голове ее ударил отец.

Семья живет в селе Шуйское Междуреченского района. Как рассказал следователям подозреваемый, в тот день они пили вместе с женой. В семье воспитываются четверо детей. У их беременной матери также зафиксированы телесные повреждения.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют условия жизни и воспитания детей в семье. Одновременно сотрудники СК Вологодской области начали процессуальную проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

28-летнего отца арестовали на два месяца. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.