Теплая зима в Петербурге побила второй температурный рекорд за два дня

В Петербурге зафиксирован очередной температурный рекорд. Утром воздух в Северной столице прогрелся до 6,8 градуса тепла, предыдущий рекорд составлял 5,4 градуса выше нуля и был зафиксирован в 1975 году, сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отмечает, что 16 января Петербург находится во власти циклона, правда, аномальное тепло продлится недолго. Постепенно горожан ждет понижение температуры. Но дожди и ветры никуда не денутся, поэтому с зонтиками петербуржцам лучше не расставаться.

Накануне в Северной столице воздух прогрелся до 7,6 градуса по Цельсию. И рекорд, который был установлен тоже в 1975 году, был побит.

Но до абсолютного максимума января погода пока не дотягивает. Так, 10 января 2007 года столбики термометра в Петербурге зафиксировали температуру в 8,7 градуса выше нуля.