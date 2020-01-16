В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

Февраль с морозами, какие и положены в последний месяц зимы, ожидается на юге Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях на северо-западе, а также в Тверской и Ярославской, Ивановской, Костромской областях на севере и северо-востоке страны, на Смоленщине, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Нижегородской, Кировской и Московской областях температура также ожидается в пределах февральской нормы.

В частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии нормальная погода февраля - это когда ночью температура опускается до минус 7-12 градусов, а днем до минус 2-7 градусов. При похолоданиях ночью температура может опускаться по ночам до минус 20, а днем до минус 15 градусов. На севере Центрального округа, в Тверской области, обычные февральские температуры примерно такие же. Только при похолодании по ночам могут быть и 25-градусные морозы.

На севере Приволжского округа нормальная погода февраля - это до 17 мороза ночью и до минус 11 днем. При похолоданиях ночью до минус 27 градусов.

На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус. Впрочем, в феврале и на юге достаточно прохладно - днем не выше плюс одного градуса. Теплее нормы может быть на севере Урала - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Нормой же считаются ночные температуры до минус 18, а днем до минус 16 градусов. На юге Урала - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях - также чуть теплее обычных ночных значений в минус 13-18 градусов, и дневных в минус 6-11 градусов.

Около нормы на юге Западной Сибири. По ночам там обычно минус 17-22 градуса, днем минус 9-14 градусов. Но могут быть и морозы до минус 35 градусов ночью и днем до минус 30-ти. А вот на востоке Эвенкии температура ожидается ниже нормы - возможны по ночам 50-градусные морозы.

В центральных и южных районах Красноярского края февраль ожидается в пределах нормы. А это до минус 28 по ночам и днем минус 14-19 градусов. Ниже нормы может быть в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области. Самые сильные морозы традиционно бывают на северо-востоке Якутии. Днем до минус 35 градусов, ночью до минус 45 градусов. В отдельные дни до минус 50 градусов. Немного теплее обычного может быть на Камчатке и на Сахалине.

Много осадков ожидается на юго-востоке Центрального округа. Это Воронежская, Тамбовская, южная половина Рязанской области. Также в Саратовской и Волгоградской области и в Калмыкии, на севере Ставрополья и в Ростовской области может быть избыток осадков. Не обойдут снегопады центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область, Забайкалье, восток Амурской области и Хабаровского края, юг Приморья. Дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и юге Челябинской областей, в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме.

В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы. Это днем минус 2-7, а ночью до минус 12 градусов. Осадков выпадает 36 миллиметров, меньше, чем в январе. Есть вероятность и более холодной погоды в течение февраля.