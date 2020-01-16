В Кабо-Верде умер один из задержанных мурманских моряков

Один из мурманских членов экипажа судна "Eser", задержанных в порту Кабо-Верде и обвиненных в контрабанде наркотиков, Сергей Животов, скончался. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер на своей странице в соцсети.

Последние несколько месяцев моряк чувствовал себя плохо. Усилиями посольства и адвоката он был на некоторое время переведен из тюрьмы в больницу. После этого его здоровье улучшилось. Для Сергея Животова удалось организовать индивидуальное питание, которое было ему жизненно необходимо. Однако после возвращения в тюрьму из больницы его состояние резко ухудшилось. Дипломаты сумели вновь добиться его перевода в больницу, но в ночь на 15 января Сергей Животов скончался в больнице города Прая.

Тело умершего моряка предполагается доставить в Россию, официальное свидетельство о его смерти запросил Российский профессиональный союз моряков.

Напомним, зимой 2018 года судно "Eser" под флагом Панамы шло в порт Танжер (Марокко). В феврале, во время вынужденной остановки в порту Прая, которая была вызвана смертью одного из членов экипажа, оно было задержано. После проверки на судне было обнаружено более 9,5 тонн кокаина в тюках. После этого полицейские задержали 11 моряков, которым в июле 2019 года предъявили обвинения в наркотрафике и участии в организованной преступности. В августе 2019 года прокуратура Кабо-Верде заявила о намерении конфисковать судно, судить и депортировать членов экипажа.