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08.02.2019 16:19
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Посольство в Кабо-Верде рассказало о быте арестованных моряков из РФ

Текст: Алексей Михайлов

Посольство России в Кабо-Верде рассказало подробности о содержании под арестом одиннадцати российских моряков с панамского судна "ERES", на борту которого было обнаружено 9,5 тонн кокаина в 260 тюках.

Среди задержанных один моряк из Петербурга, один - из Нижнего Новгорода. Остальные являются жителями Мурманска. Из столицы Заполярья родом и погибший член экипажа. Собственно, именно по причине его смерти судно, направлявшееся в Танжер (Марокко) и зашло в порт Праи, где экипаж был задержан.

Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений

Тело погибшего в Россию еще не отправлено, поскольку в Праи должны провести экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Согласно релизу, опубликованному посольством России в Кабо-Верде, арестованные находятся в тюрьме "Сан Мартиньш", расположенной в черте Праи. Они находятся в своей одежде и размещены в трех восьмиместных камерах - по шесть, четыре и два человека в каждой.

Моряки получают трехразовое питание, дважды в день они выходят на прогулки, у них есть возможность бесплатно позвонить по телефону своим родственникам.

Сотрудники посольства собрали для арестованных теплые вещи, предметы личной гигиены, постельные принадлежности.

Моряков в присутствии представителей посольства осмотрел врач. Также арестованным предоставлены бесплатный адвокат и переводчик.

- Никаких обвинений морякам пока не предъявлено. Следствие продолжается. Никакой информации о нем пока нам не дают, так что сложно судить, каким образом наркотики оказались на судне и знали ли об этом члены экипажа. Если партия кокаина находилась в составе какого-то иного груза, то экипаж вполне мог об этом не знать. Ящики и контейнеры, в которых находится груз, экипаж не имеет права вскрывать, это задача таможенников и пограничников. Судя по всему, полиция могла заранее знать о том, что на судне находятся наркотики, - говорит Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ).

Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ

30 января 2019 года в порт Праи республики Кабо-Верде (РКВ) прибыл сухогруз "ESER" с российским экипажем из 12 человек. Уголовная полиция РКВ 1 февраля проинформировала российское посольство о задержании всего экипажа в связи с обнаружением на борту судна крупной партии кокаина. 2 февраля городской суд Праи огласил решение об аресте российских моряков в качестве меры пресечения. По данным "Морского бюллетеня", владельцем судна является панамская компания "Ecolive de Panama". Все 9,5 тонн кокаина были сожжены в присутствии представителей ООН, СМИ, местных властей.

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