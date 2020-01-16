В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы

Следственные органы возбудили уголовное дело о попытке похищения школьницы в Новой Ладоге. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области, в инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ "покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего".

- По данным следствия, утром 14 января 2020 года на одной из улиц города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области подозреваемый подошел к проходящей мимо него 10-летней девочке, схватил ее за руку и попытался усадить на заднее сиденье принадлежащего ему автомобиля, - рассказали в СК. - Однако школьница оказала активное сопротивление нападавшему, ей удалось вырваться и убежать.

Напомним, ранее стало известно, что водитель автомобиля сам пришел в полицию, когда узнал, что его ищут. Теперь 49-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Следствие продолжается.