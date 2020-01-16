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16.01.2020 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым

В Симферополе подписан долгосрочный договор между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Согласно документу, силовики берут под свою защиту  от противоправных действий медперсонал бригад скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по РК.

В рамках пилотного проекта «тревожными» кнопками с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медпомощи. И если врачи и федльдшеры почувствуют опасность или пострадают от агрессии неадекватных пациентов и их родственников, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии.

В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками

Тревожная сигнализация подключена к бортовой навигационной системе спутниковой охраны "Алмаз". Она автоматически отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, силовики в режиме реального времени определят локацию и направление движения машины. К ней незамедлительно направят ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

- Проект позволит комплексно подойти к охране медучреждений и обезопасить медицинских работников, на которых в последнее время в некоторых регионах России участились случаи нападения, - сказал замначальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Крайнов.

Ранее директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко рассказал "РГ", что на полуострове каждый месяц происходит от трех до пяти инцидентов с агрессивными пациентами скорой помощи. В это число не входят случаи, когда в адрес медиков звучат оскорбления и хамство. В сентябре 2015 года в Симферополе 55-летний Бекир Небиев на подстанции СМП открыл огонь на поражение из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате двое медицинских работников погибли и еще двое были ранены.

Сейчас в Республике Крым в структуре Центра медицины катастроф работают около 3000 человек, или 141 бригада скорой помощи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Правительство Росгвардия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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