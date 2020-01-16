В Югре раскрыли кражу банкомата с шестью миллионами рублей

В Мегионе раскрыли кражу банкомата и нашли часть денег, которые были похищены вместе с устройством из торгового центра в конце 2019 года.

Напомним, 12 декабря в холл закрытого на ночь ТЦ проникли неизвестные вынесли банкомат, в котором, по данным сотрудников банка, было около 6 300 000 рублей. Вход в здание не был оборудован сигнализацией и не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. Пропажу заметили сотрудники торгового предприятия, когда пришли на работу.

"Полицейские установили личности четверых подозреваемых, машину, на которой они ездили в день кражи, а также место их проживания. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен пустой банкомат со следами взлома", - рассказали в ОМВД Мегиона.

Одного из фигурантов, 27-летнего гражданина Республики Молдова, задержали в Нижневартовске. При обыске у мужчины нашли часть украденных денег, он арестован. В квартире, где жили сообщники, обнаружили инструменты, которыми они взломали двери торгового центра и банкомат.

По словам задержанного, кражу спланировали заранее: купили подержанный автомобиль, сотовые телефоны, арендовали жилье в Нижневартовске, где хранили инструментарий и потом поделили добычу.

"Сотрудники полиции устанавливают, причастны ли подозреваемые к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе России, - отметили в пресс-службе МВД Югры. - Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет".