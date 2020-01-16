Новости

В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне 12:39
Робот-пациент примет экзамены у студентов-медиков 12:38
В Белгороде убийцу новорожденного приговорили к двум годам колонии 12:31
В Поморье полицейские обнаружили в автомобиле 19 тысяч доз наркотика 12:29
СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют усыновить ребенка 12:27
АвтоВАЗ рассказал об особенностях обновленной Lada 4x4 12:24
В Ингушетии фиктивно трудоустроили более 50 тысяч человек 12:22
В Югре раскрыли кражу банкомата с шестью миллионами рублей 12:18
Сколько новогодних елок незаконно вырубили на Урале 12:16
Сборы новых "Звездных войн" превысили миллиард долларов 12:09
Вышел финальный трейлер последнего сезона "Коня БоДжека" 12:01
Барк "Седов" в ходе кругосветки прошел по линии экватора 11:53
В Новосибирской области возбудили дело после исчезновения ребенка 11:49
Сериал Чака Норриса "Крутой Уокер" получит ремейк 11:47
Группа ученых из Петербурга отправилась в Антарктиду 11:45
Когда Toyota представит Land Cruiser 300 11:45
Видео: "Моника" из "Друзей" заинтриговала поклонников сериала 11:40
Медики: информация о пробиотиках в интернете ненадежна 11:39
Президента Беларуси пригласили в Латвию 11:34
Предполагаемый похититель ребенка в Новой Ладоге сам явился в полицию 11:30
Стало известно, когда выйдет продолжение "Игры престолов" 11:24
В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть мужчину 11:23
2019 год занял второе место по температуре за 140 лет метеонаблюдений 11:21
В Оренбуржье при обрушении на шахте погиб рабочий 11:14
Вышел новый клип лидера Rammstein, снятый одним планом 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре раскрыли кражу банкомата с шестью миллионами рублей

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мегионе раскрыли кражу банкомата и нашли часть денег, которые были похищены вместе с устройством из торгового центра в конце 2019 года.

Напомним, 12 декабря в холл закрытого на ночь ТЦ проникли неизвестные вынесли банкомат, в котором, по данным сотрудников банка, было около 6 300 000 рублей. Вход в здание не был оборудован сигнализацией и не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. Пропажу заметили сотрудники торгового предприятия, когда пришли на работу.

Фото: iStock
Сахалинка присвоила оставленные в банкомате 95 тысяч рублей

"Полицейские установили личности четверых подозреваемых, машину, на которой они ездили в день кражи, а также место их проживания. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен пустой банкомат со следами взлома", - рассказали в ОМВД Мегиона.

Одного из фигурантов, 27-летнего гражданина Республики Молдова, задержали в Нижневартовске. При обыске у мужчины нашли часть украденных денег, он арестован. В квартире, где жили сообщники, обнаружили инструменты, которыми они взломали двери торгового центра и банкомат.

По словам задержанного, кражу спланировали заранее: купили подержанный автомобиль, сотовые телефоны, арендовали жилье в Нижневартовске, где хранили инструментарий и потом поделили добычу.

"Сотрудники полиции устанавливают, причастны ли подозреваемые к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе России, - отметили в пресс-службе МВД Югры. - Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью в России
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Цены на жилье в России вырастут на 10-15%
Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения