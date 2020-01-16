"Русский Прадо" от УАЗа: стала известна дата выхода

Выход модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот", так называемого "Русского Прадо", состоится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как полагали СМИ ранее. Об этом порталу "Автоброкер" рассказал исполнительный директор ООО "УАЗ" Алексей Спирин.

По словам топ-менеджера, на новом "Патриоте" появится турбированный двигатель: "Он уже разработан, прошёл испытания и будет внедрён. Это случится в ближайшие полтора-два года. Там две версии мотора, обе с турбиной. Подробности я пока не раскрою, но уже есть ходовые прототипы".

В моторной гамме автомобиля ожидаются две модификации бензиновых турбодвигателей объемом 2,3 литра мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровый "атмосферник" на 145 сил и 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Внедорожник получит совершенно новую раму, независимую пружинную подвеску спереди, зависимую пружинную сзади, свежий дизайн экстерьера, оригинальный интерьер (особенно в задней части), светодиодные задние фонари и линзованную головную оптику.

Напомним, на новой платформе "Патриота" будут разработаны модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик. Не исключено, что внедорожник позаимствует некоторые технологии у автомобилей российского бренда Aurus. В частности, речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.