Серийный водородомобиль Toyota Mirai сохранил дизайн концепта

В 2014 году Toyota представила серийный автомобиль на топливных элементах - седан Mirai. Если говорить проще - водородомобиль. За пять лет его купили около десяти тысяч человек. И всё это время компания активно занималась развитием сети заправок для таких машин, чтобы покупателей у второго поколения Mirai было ещё больше.

Концепт седана показали осенью прошлого года на автосалоне в Токио. Дизайн серийной версии в точности повторяет шоу-кар.

Уже тогда было известно, что модель сменила платформу на модульную - TNGA-N. Такая же лежит в основе Toyota Crown последней генерации.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Привод у Mirai задний, что обуславливает наличие тоннеля пола и ограничение свободного пространства. В первом поколении было всего 4 места, включая водительское. У нового седана их пять. И тесноту попытались нивелировать в том числе за счёт увеличенной на 140 мм колёсной базы (2 920 мм). В ширину автомобиль тоже прибавил - 70 мм (1 885 мм).

Увеличение габаритов позволило сделать резервуары под водород (всего их три) больше. Теперь они вмещают суммарно на 1 кг водорода больше.

Система топливных элементов была модернизирована, но как - не уточняется. Теперь Toyota Mirai может проезжать на 30% больше, то есть порядка 650 км. Все характеристики будут уточнены позднее - ближе к старту продаж, который запланирован на конец 2020 года.

Цена на Toyota Mirai первого поколения в Европе начинается от 79 900 долларов (5 482 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Toyota.