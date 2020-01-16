Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.01.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Серийный водородомобиль Toyota Mirai сохранил дизайн концепта

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В 2014 году Toyota представила серийный автомобиль на топливных элементах - седан Mirai. Если говорить проще - водородомобиль. За пять лет его купили около десяти тысяч человек. И всё это время компания активно занималась развитием сети заправок для таких машин, чтобы покупателей у второго поколения Mirai было ещё больше.

Фото: Пресс-служба Toyota.
У Toyota появился RAV4, которому нужна розетка

Концепт седана показали осенью прошлого года на автосалоне в Токио. Дизайн серийной версии в точности повторяет шоу-кар.

Уже тогда было известно, что модель сменила платформу на модульную - TNGA-N. Такая же лежит в основе Toyota Crown последней генерации.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Привод у Mirai задний, что обуславливает наличие тоннеля пола и ограничение свободного пространства. В первом поколении было всего 4 места, включая водительское. У нового седана их пять. И тесноту попытались нивелировать в том числе за счёт увеличенной на 140 мм колёсной базы (2 920 мм). В ширину автомобиль тоже прибавил - 70 мм (1 885 мм).

Фото: www.autoexpress.co.uk
Toyota выпустит новый кроссовер размером с Lada Xray и дешевле C-HR

Увеличение габаритов позволило сделать резервуары под водород (всего их три) больше. Теперь они вмещают суммарно на 1 кг водорода больше.

Система топливных элементов была модернизирована, но как - не уточняется. Теперь Toyota Mirai может проезжать на 30% больше, то есть порядка 650 км. Все характеристики будут уточнены позднее - ближе к старту продаж, который запланирован на конец 2020 года.

Цена на Toyota Mirai первого поколения в Европе начинается от 79 900 долларов (5 482 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota