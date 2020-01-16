Схватка грузовика с погрузчиком попала на видео

Случись такая стычка где-нибудь в дебрях Амазонии, по округе летели бы шерсть, перья и кровь, а воздух оглашало бы торжествующее рычание победителя, а также вой и визг проигравшего. Но поскольку всё происходило в каменных джунглях одного из городов Юго-Восточной Азии, то и антураж был соответствующий: скрежет металла, чад дизельного выхлопа и асфальтированная дорога вместо звериной тропы, на которой не смогли мирно разойтись небольшой грузовик с грейферным погрузчиком.

Похоже, других тем для ссоры у них и не было: два транспортных средства просто не смогли разминуться в узком пространстве, ограниченном огромной кучей металлолома.

Водитель грузовика первым пошел на конфликт - замахнулся на оппонента какой-то палкой и этого угрожающего жеста оказалось достаточно. Погрузчик принял вызов и первым же выпадом фактически обезглавил противника, смяв его кабину механическим захватом (водитель грузовика благоразумно дал стрекача буквально за секунду до этого).

Схватка кончилась, едва начавшись, и теперь совершенно очевидно, кто главный в этой части каменных джунглей