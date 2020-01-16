Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.01.2020 13:30
Рубрика: Видео

Схватка грузовика с погрузчиком попала на видео

Текст: Вадим Давыденко

Случись такая стычка где-нибудь в дебрях Амазонии, по округе летели бы шерсть, перья и кровь, а воздух оглашало бы торжествующее рычание победителя, а также вой и визг проигравшего. Но поскольку всё происходило в каменных джунглях одного из городов Юго-Восточной Азии, то и антураж был соответствующий: скрежет металла, чад дизельного выхлопа и асфальтированная дорога вместо звериной тропы, на которой не смогли мирно разойтись небольшой грузовик с грейферным погрузчиком.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы

Похоже, других тем для ссоры у них и не было: два транспортных средства просто не смогли разминуться в узком пространстве, ограниченном огромной кучей металлолома.

Водитель грузовика первым пошел на конфликт - замахнулся на оппонента какой-то палкой и этого угрожающего жеста оказалось достаточно. Погрузчик принял вызов и первым же выпадом фактически обезглавил противника, смяв его кабину механическим захватом (водитель грузовика благоразумно дал стрекача буквально за секунду до этого).

Схватка кончилась, едва начавшись, и теперь совершенно очевидно, кто главный в этой части каменных джунглей

Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров
#видео #авто