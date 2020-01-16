СМИ: Черчесов в октябре продлил контракт с РФС до конца 2022 года

Контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом (РФС) был автоматически продлен еще в октябре прошлого года, сообщает metaratings.ru.

По данным источника, главным условием для продления контракта являлся выход национальной команды в финальный турнир чемпионата Европы-2020. После того как задача была выполнена, стороны продлили соглашение до конца декабря 2022 года. При этом в договоре прописано, что Черчесов параллельно со сборной не имеет права работать в клубе.

Первоначально датой окончания договора было 30 июля 2022 года, однако из-за чемпионата мира в Катаре срок перенесли до конца года.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В квалификации чемпионата Европы-2020 российские футболисты заняли второе место в группе I, пропустив вперед бельгийцев, и вышли в финальный турнир.