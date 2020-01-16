Спортсмены из стран ЕАЭС с июля не будут считаться легионерами в России

Особенно актуальны подобные изменения для футбола, где начиная со следующего сезона вводится более жесткий лимит на легионеров. В Российской премьер-лиге, элитном дивизионе чемпионата России по футболу, с сезона-2020-21 будет действовать формат "8+17", где в заявку могут быть внесены не более восьми иностранных спортсменов.

Подобные изменения позволят футбольным клубам освободить места в составе для футболистов из дальнего зарубежья.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) решил, что с сезона-2019/20 белорусы не считаются легионерами в чемпионате страны.

В волейбольной суперлиге России лимит на легионеров предельно жесткий - не более двух игроков-иностранцев в клубе. Впрочем, волейболистов из указанных стран в чемпионате страны можно пересчитать по пальцам.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ лимит на иностранную рабочую силу максимально мягкий. Разрешено иметь восемь легионеров на сезон и шесть в заявке на матч.