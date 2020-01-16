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16.01.2020 14:30
Рубрика: Власть

Спортсмены из стран ЕАЭС с июля не будут считаться легионерами в России

Текст: Максим Домчев
Спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с июля 2020 года не будут считаться легионерами в России в соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу. Соответствующие приказы министерства спорта РФ размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Особенно актуальны подобные изменения для футбола, где начиная со следующего сезона вводится более жесткий лимит на легионеров. В Российской премьер-лиге, элитном дивизионе чемпионата России по футболу, с сезона-2020-21 будет действовать формат "8+17", где в заявку могут быть внесены не более восьми иностранных спортсменов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В российской Премьер-лиге вступит в силу новый лимит на легионеров

Подобные изменения позволят футбольным клубам освободить места в составе для футболистов из дальнего зарубежья.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) решил, что с сезона-2019/20 белорусы не считаются легионерами в чемпионате страны.

В волейбольной суперлиге России лимит на легионеров предельно жесткий - не более двух игроков-иностранцев в клубе. Впрочем, волейболистов из указанных стран в чемпионате страны можно пересчитать по пальцам.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ лимит на иностранную рабочую силу максимально мягкий. Разрешено иметь восемь легионеров на сезон и шесть в заявке на матч.

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