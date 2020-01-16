Столкновения с полицией в Бейруте привели к ранениям 35 человек

Не менее 35 человек получили ранения в результате столкновений с сотрудниками полиции в Бейруте. Пострадавшие были госпитализированы.

Инцидент произошел возле управления полиции "Саканет Хулю", передает РИА Новости. Столкновения начались на улице Корниш эль-Мазраа напротив посольства России в Бейруте. Протестующие требовали у здания полиции рядом выпустить своих сторонников. Радикально настроенные активисты стали использовать камни и петарды. Стражи порядка в ответ использовали слезоточивый газ и применили силу для разгона и задержания участников митинга.

Ранее сообщалось, что несколько петард разорвалось на территории российской дипмиссии. Пострадавших среди дипломатов и сотрудников посольства нет.