Турчак заявил, что Медведев остается председателем "Единой России"

Должность заместителя председателя Совета безопасности РФ не помешает Дмитрию Медведеву остаться председателем "Единой России", которую он возглавлял и на посту премьер-министра. Об этом журналистам заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - сообщил Турчак, добавив, что только в среду беседовал с ним.

По его словам, никаких законодательных ограничений, "связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует".

В среду российское правительство в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее Дмитрия Медведева.