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16.01.2020 10:30
Рубрика: Власть

Турчак заявил, что Медведев остается председателем "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова
Должность заместителя председателя Совета безопасности РФ не помешает Дмитрию Медведеву остаться председателем "Единой России", которую он возглавлял и на посту премьер-министра. Об этом журналистам заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Андрей Турчак (слева) и Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Андрей Турчак (слева) и Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Андрей Турчак (слева) и Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - сообщил Турчак, добавив, что только в среду беседовал с ним.

Фото: РИА Новости
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По его словам, никаких законодательных ограничений, "связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует".

В среду российское правительство в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее Дмитрия Медведева.

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