В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление депутата Европарламента Манфреда Вебера об истории Второй мировой войны.

- Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно, - цитирует RT слова Чепы.

Он заявил, что пакт Молотова - Риббентропа "вовсе не являлся причиной", приведшей в войне. По его словам, нужно оценивать исторические события со всех сторон.

Напомним, ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, где попыталась "заклеймить" озвученные Россией свидетельства о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны.