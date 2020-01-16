В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрывы у стен дипмиссии

Взрыв на территории посольства РФ в столице Ливана не связан с агрессией в отношении дипломатов или России. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства. Речь идет о беспорядках, которые учинили в Бейруте протестующие.

"Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников", - приводит РИА Новости слова сотрудника дипмиссии.

По его данным, пострадавших среди дипломатов и сотрудников посольства нет.

Агентство отмечает, что полиция применила против демонстрантов силу после того, как те стали забрасывать стражей порядка камнями. В ответ те стали использовать петарды. Несколько из них разорвались на территории посольства. Ранее сообщалось о разрыве гранаты со слезоточивым газом.