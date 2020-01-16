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16.01.2020 13:08
Рубрика: Общество

Вильфанд назвал плюсы от теплой зимы

Текст: Ольга Игнатова
Аномально теплая зима не может привести к катастрофическим событиям вроде быстрого таяния вечной мерзлоты, считает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Напомним, что пару дней назад депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.

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Отвечая на вопросы журналистов на сегодняшней пресс-конференции Вильфанд отметил, что погода сейчас больше напоминает апрельскую. А в беседе с корреспондентом "РГ" синоптик добавил, что на севере, например, в Якутии сейчас минус 25-30, а должно быть минус 40-45. Также и на севере Красноярского края. "Да, везде теплее положенного, но это не влияет на мерзлоту", - отметил синоптик.

"А вот представьте, если бы было холоднее нормы на 10 градусов! И так бы продолжалось месяц или полтора. Это было бы намного хуже для природы и всей экономики. Какая нагрузка на энергосистему? Теплые зимы могут, конечно, восприниматься с досадой, но уж точно не принесут никакого вреда", - добавил Вильфанд.

Фото: iStock
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Он напомнил, что климатическое оружие потому так и называется, что влияет на изменение климата. А при изменении климата учащаются экстремальные события. Но существует конвенция ООН о запрете воздействовать на природную среду. И вряд ли какая-то из стран его нарушит. Ведь климат границ не знает. Неизвестно, чем обернется искусственное вмешательство в климат какой-то страны.

"Когда-то метеорологическим оружием считалось создание озоновой дыры. Но эти дыры смещаются и вполне могут оказаться над территорией того государства, которое их создало", - добавил Вильфанд.

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