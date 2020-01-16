Вулканическую грозу поймали на видео во время извержения на Филиппинах

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e — ABC News (@ABC) January 13, 2020

На Филиппинских островах третий день идет извержение вулкана Тааль. Очевидцы запечатлели на видео редкое природное явление - вулканические молнии. Они беспрерывно пронизывают столб пепла, похожие на огненные кровеносные сосуды неведомого организма.

Это один из самых маленьких действующих вулканов не Земле - его высота всего 311 метров. Гора расположена на острове Лусон в 50 километрах к югу от столицы страны Манилы, и в обычное время это весьма привлекательная точка для туристов из-за своей живописности.

Много сотен тысяч лет назад вулкан сотрясали мощные извержения, так, что в конце концов его старый конус обрушился, была сформирована кальдера, которая наполнилась водой и образовалось озеро Тааль. Новые извержения привели к рождению прямо посреди озера нового вулканического конуса. Его площадь 23 квадратных метра. Исследователи-вулканологи отмечают, что с 1572 года он извергался более 30 раз.

Маленький Тааль вошел в историю и ХХ века своим буйным и неукротимым нравом. 30 января 1911 года произошло самое сильное в XX веке извержение, когда в считанные минуты в радиусе десяти километров погибло все живое. Жертвами стали 1335 человек. Погибали не от лавы, а от белого раскаленного пепла и перегретого пара. В 1965 году - снова извержение, погибло около 200 человек. Третье - в 1977 году.

12 января 2020 года с выброса столба пепла километровой высоты началось новое извержение. Несмотря на всю свою опасность, оно завораживало необычайным зрелищем вулканических молний. это явление называют также "грязной грозой".

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил 4-й по пятибалльной шкале уровень опасности. Временно приостановлена работа международного аэропорта Манилы. 80 тысяч жителей, находящиеся в радиусе 14 километров, были эвакуированы. В городах Тагайтай и Алитагтаг зарегистрировано землетрясение в 2,5 и 3,9 балла.