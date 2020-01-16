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16.01.2020 04:00
Рубрика: Власть

Западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Текст: Диана Ковалева
Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "РГ" разбиралась, что из услышанного показалось иностранным журналистам наиболее важным.

В чем комментаторы едины, так это в том, что вчерашний день вышел богатым на сюрпризы. Аналитик телеканала CNN Люк Макги замечает, что "даже опытные кремлинологи были застигнуты врасплох" предложениями о конституционных изменениях и отставкой правительства РФ. В другом материале телеканала высказывается мнение, что "перераспределение власти от президента парламенту может являться сигналом о сдвиге, о котором давно ходили слухи в России". CNN, как и большинство западных СМИ, подробно рассуждает о том, какую роль может играть Владимир Путин в российской политической жизни после 2024 года, когда истекает срок его президентских полномочий.

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Американская газета The New York Times отмечает, что предложенные российским лидером изменения могут стать "первой реструктуризацией политической системы страны с 1993 года". "Перемены могут сократить широкие полномочия президента, потенциально создавая механизмы сдерживания любого преемника и увеличивая влияние парламента и Госсовета", - считает агентство Bloomberg.

Газета The Washington Post обратила внимание на "особый акцент" Путина на повышении качества жизни россиян, включая меры финансовой поддержки для повышения рождаемости. Телеканал CNBC посвятил отельный материал словам главы Кремля о российском лидерстве в разработке новейших вооружений и акценту об отсутствии угрозы другим странам со стороны России.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Журналисты британской The Independent подметили отличие нынешнего выступления российского лидера от предыдущих: "Драматичные новости последовали в самом конце необычно короткого 80-минутного послания. Его первая часть была в основном посвящена внутренним проблемам, болевым точкам благосостояния и экономики. Вопреки ожиданиям, о внешних угрозах России Путин почти не говорил. Украина даже не упоминалась".

Французская Le Figaro сделала особый акцент на предложениях российского лидера о конституционных переменах: "Главная предложенная мера направлена на усиление роли парламента в формировании правительства и предоставлении ему прерогативы избирать премьер-министра, которого обязан будет назначить президент. Сейчас же Госдума лишь подтверждает выбор главы государства".

По оценке итальянской Corriere Della Sera, предложения из послания свидетельствуют о выборе в пользу "коренных изменений конституционного строя" России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Получилось интересно. Две части: вначале много о социальной политике (больше расходов на здравоохранение и поддержку семей), а затем много о конституционных изменениях в преддверии 2024 года. Почти ничего о внешней политике", - написал в своем Twitter редактор немецкого делового вестника Business New Europe Бен Арис.

Шведская Expressen цитирует аналитика Шведского института оборонных исследований Каролину Вендиль Паллин: "Для большинства это было очень неожиданно… Важнейшей темой второй половины его выступления было то, что Россия - могущественное суверенное государство. А вот на что СМИ обратили меньше внимания, так это на то, что российская Конституция должна превалировать над международными соглашениями, в которые вступает Россия".

Если судить по онлайн-передовицам, то главной "сенсацией" для западных СМИ стала отставка российского правительства и его главы Дмитрия Медведева. По мнению газеты The Wall Street Journal его уход "освобождает место для новой команды игроков в правительстве".

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Телеканал CNN задается вопросом о судьбе остальных министров: "Конечно же, главный вопрос - что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав. Один из самых интересных примеров - это, разумеется, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики. Будут ли и здесь какие-то изменения?"

Особое внимание иностранных СМИ привлекла к себе фигура нового премьер-министра России Михаила Мишустина, которого зарубежные издания считают "темной лошадкой". Аккредитованные в России американские корреспонденты растерянно отмечали в Twitter, что до вчерашнего дня "о Мишустине даже не было страницы в "Википедии".

Газета The Washington Post пишет: "Мишустин стал неожиданным избранником на замену Медведеву из-за своего относительно скромного "происхождения". А газета The Wall Street Journal поведала читателям о трудовых заслугах нового главы правительства РФ: "Господин Мишустин провел "капитальный ремонт" в налоговой службе, которая помогла повысить доходы и устранить коррупцию в этой системе, утверждают аналитики". Вторит ей британская BBC, называющая нового премьера "технократом, который превратил ненавистную налоговую службу в эффективную структуру". А французская Le Point констатирует: "Он имеет репутацию исполнительного государственного служащего".

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