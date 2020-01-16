Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ

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Пункт принятия решений Центра кризисного реагирования ОДКБ посетил 16 января генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Как уже сообщал ранее "СОЮЗ", белорусский генерал-лейтенант приступил к исполнению своих обязанностей с начала января текущего года.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщает БЕЛТА, проинформировал нового руководителя организации об основных направлениях деятельности в области развития системы коллективной безопасности в части. Кроме того, было доложено о совершенствовании организации, "совместной подготовки военных кадров и специалистов для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также о многостороннем военно-техническом сотрудничестве".

Станислав Зась, уточняет агентство, подробно ознакомился с залом принятия решений Центра кризисного реагирования, который предназначен для организационной, информационно-аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах своевременного принятия решений, направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств - членов ОДКБ.

Генеральному секретарю также рассказали о деятельности структурных подразделений Объединенного штаба организации, ознакомили с исторической экспозицией лекционно-выставочного зала.

Объединенный штаб ОДКБ, по словам Зася, - эффективная структура, для функционирования которой "создана нормативная правовая база, есть коллектив хорошо подготовленных специалистов и, главное, отработан алгоритм работы". Вместе с тем, генерал дал понять, что жизнь не стоит на месте, необходимо развиваться, "идти дальше и совершенствовать механизмы реагирования на современные вызовы и угрозы для государств - членов". Этот процесс по многим направлениям уже выстроен, резюмировал генсек организации.