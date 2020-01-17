Белорусская биатлонистка расстреляла мишени россиянок в эстафете

Во время женской эстафетной гонки произошел забавный случай. Спортсменка из Беларуси на третьем этапе по ошибке начала стрелять по мишени сборной России.

Российская команда провалила эстафетную гонку, финишировав на 11-й позиции. При этом на огневых рубежах россиянки потратили шесть дополнительных патронов. Как выяснилось, на шестом огневом рубеже сборная России получила неожиданную помощь.

Находившаяся рядом белорусская спортсменка открыла огонь по стенду российской команды, и Кристине Резцовой оставалось лишь попасть по трем оставшимся мишеням, что она и сделала. Оставшиеся два лишних патрона ей пришлось потратить на уже пораженные мишени.

"Самое-то интересное было на стойке, вы не видели? Кто-то начал стрелять по моей установке. Я сделала три выстрела и заметила, что еще два - уже закрыты. И мне пришлось попадать просто по закрытым мишеням. Знаю правила, нельзя оставлять патроны в обойме. Поэтому никаких санкций ко мне быть не должно", - сказала после гонки Резцова в эфире "Матч ТВ".