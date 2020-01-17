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17.01.2020 02:36
Рубрика: Власть

Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей

Российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей. Воздушную разведку вдоль границ России вели 22 объекта.

Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka/ wikimedia.com
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В небо поднимались экипажи из состава дежурных по противовоздушной обороне, пишет официальный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда". За неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 14 летные смены на 11 аэродромах.

Нарушений воздушного пространства РФ иностранными летательными аппаратами допущено не было.

Напомним, в начале этой недели средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство России на северо-западном направлении, зафиксировали первый в этом году разведывательный рейд вблизи наших границ стратегического разведывательного беспилотника США RQ-4A Global Hawk. По данным из открытых источников, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС)

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