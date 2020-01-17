Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии самообороны Израиля атаковали несколько целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуски воздушных шаров со взрывчатыми веществами, осуществленные ранее из сектора Газа.

Боевой вертолет армии Еврейского государства атаковал инфраструктуру, которая предназначалась для подземной деятельности ХАМАС на севере анклава, передает РИА Новости.

Накануне истребители Израиля нанесли удар по ряду целей палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Атаке подверглись мастерская по производству оружия, а также военный комплекс.