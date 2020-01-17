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17.01.2020 01:46
Рубрика: В мире

Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии самообороны Израиля атаковали несколько целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуски воздушных шаров со взрывчатыми веществами, осуществленные ранее из сектора Газа.

СМИ назвали Израиль причастным к атаке сирийской авиабазы Тифор

Боевой вертолет армии Еврейского государства атаковал инфраструктуру, которая предназначалась для подземной деятельности ХАМАС на севере анклава, передает РИА Новости.

Накануне истребители Израиля нанесли удар по ряду целей палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Атаке подверглись мастерская по производству оружия, а также военный комплекс.

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