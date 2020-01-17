Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники

Победитель завершившегося "Дакара" в зачете грузовиков Андрей Каргинов заявил, что в ралли, впервые прошедшем в Саудовской Аравии, было важно подтвердить преимущество российской техники в новом регионе и команды "КАМАЗ-мастер" в частности.

В пятницу завершился заключительный этап "Дакара". В зачете грузовиков победу во второй раз в карьере одержал Андрей Каргинов. Для пилотов "КАМАЗ-мастер" этот успех стал 17-м в ралли, что является абсолютным рекордом.

"Для нас было важно подтвердить первенство "КАМАЗ-мастер" в грузовом зачете "Дакара" и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе", - сказал Каргинов, чьи слова приводит официальный сайт "КАМАЗ-мастер".

Пилот признался, что он "счастлив, что удалось одержать победу". "За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире", - добавил он.

Партнер Каргинова по команде Антон Шибалов, чей экипаж занял второе место в итоговом протоколе ралли, назвал гонку "интереснейшей" и "захватывающей" "с большим количеством борьбы и непростым спортивным маршрутом". "Очень рад, что наш экипаж завоевал серебро "Дакара", - подчеркнул гонщик.

Руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, будучи пилотом сам семь раз выигрывавший "Дакар", отметил, что победа получилась "непростой", а каждый участник российской команды "сделал все, чтобы ее добиться".