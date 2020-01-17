Ковальчук обошел Буре и принес победу "Монреалю"

Илья Ковальчук в "Монреале" явно обрел себя. В новом клубе 36-летний нападающий получил доверие со стороны тренеров и начал стабильно набирать очки. Перед матчем против "Филадельфии" за океаном в очередной раз заговорили о том, что Ковальчук редко показывает хорошую игру во втором матче за два дня. Россиянин своей игрой доказал, что, когда ему доверяют, он способен на подвиги.

"Филадельфия" на правах хозяев открыла счет в матче, однако еще до перерыва гости отыгрались. В начале второго периода гости получили право на большинство и вышли вперед. После броска партнера Илья Ковальчук оказался первым на добивании.

Почин партнера поддержал Арттури Лехтонен, сделавший преимущество "Монреаля" более ощутимым. А в третьем периоде окончательный результат установил все тот же Ковальчук, фирменным кистевым броском оформивший дубль.

По итогам этого матча Ковальчук вышел на четвертое место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по голам в регулярном чемпионате. Олимпийский чемпион 2018 года опередил Павла Буре, у которого 437 голов. На счету Ковальчука стало 439 шайб. От идущего третьим Александра Могильного Ковальчука отделяет 34 точных броска.