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17.01.2020 07:58
Рубрика: Спорт

Ковальчук обошел Буре и принес победу "Монреалю"

Текст: Максим Домчев
Дубль российского нападающего Ильи Ковальчука принес победу "Монреалю" над "Филадельфией"- 4:1. Форвард обошел Павла Буре и вышел на четвертое место в списке лучших российских снайперов НХЛ в регулярных чемпионатах.

Илья Ковальчук в "Монреале" явно обрел себя. В новом клубе 36-летний нападающий получил доверие со стороны тренеров и начал стабильно набирать очки. Перед матчем против "Филадельфии" за океаном в очередной раз заговорили о том, что Ковальчук редко показывает хорошую игру во втором матче за два дня. Россиянин своей игрой доказал, что, когда ему доверяют, он способен на подвиги.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Филадельфия" на правах хозяев открыла счет в матче, однако еще до перерыва гости отыгрались. В начале второго периода гости получили право на большинство и вышли вперед. После броска партнера Илья Ковальчук оказался первым на добивании.

Почин партнера поддержал Арттури Лехтонен, сделавший преимущество "Монреаля" более ощутимым. А в третьем периоде окончательный результат установил все тот же Ковальчук, фирменным кистевым броском оформивший дубль.

По итогам этого матча Ковальчук вышел на четвертое место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по голам в регулярном чемпионате. Олимпийский чемпион 2018 года опередил Павла Буре, у которого 437 голов. На счету Ковальчука стало 439 шайб. От идущего третьим Александра Могильного Ковальчука отделяет 34 точных броска.

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