Лавров: Хафтар и Саррадж не хотят находиться вместе в одной комнате

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал атмосферу прошедших недавно в Москве межливийских переговоров. В них принимали участие лидеры противоборствующих сторон - глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель признанного ООН Правительства национального согласия в Триполи Файеза Сарраджа.

Как признал глава российской дипломатии, принимавший непосредственное участие в тех консультациях, эта атмосфера остается крайне напряженной.

Лавров рассказал, что и Хафтар, и Саррадж, который собираются на следующей неделе приехать в Берлин для участия в международной конференции по Ливии, пока не готовы не только разговаривать, но даже "в одной комнате находиться".

По словам Сергея Лаврова, эта конференция, в которой участвует РФ, может принести плоды только в том случае, если участники гражданского противостояния, которое продолжается с 2011 года, перестанут предъявлять взаимные претензии и продемонстрируют готовность к диалогу. Напомним, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии.