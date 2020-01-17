Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой

По словам Лаврова, руководство Польши в лице ее президента Анджея Дуды, который хотя и отказался сам лететь в Израиль на конференцию в память о жертвах Холокоста, попытается убедить европейских и американских коллег ретранслировать "ее точку зрения" на прошлое в политических целях.

Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.

Сергей Лавров также напомнил, что ранее российские и польские историки совместными усилиями и профессионально пытались найти ответы на сложные и вызывающие противоречия вопросы истории в рамках совместной группы. По мнению шефа российской дипломатии, возобновление такой работы в противовес пропаганде было бы полезным и своевременным.